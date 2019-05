Oranje bereidt zich in open training voor op Engeland

video Zelfkriti­sche Sow vertrouwt op RKC-defensie: ‘Als we daar scoren zie ik het niet meer misgaan’

25 mei RKC speelde zaterdagavond de heenwedstrijd van het tweeluik tegen Go Ahead Eagles. In de finale van de play-offs bleef de brilstand op het scorebord staan (0-0). Sylla Sow speelde achter de spits, vanaf het middenveld. De snelle RKC’er was niet tevreden over zichzelf.