Oranje: de winnaars en verliezers van 2018

Gerangschikt op doelpunten en assists staat Memphis Depay in de lijstjes van het clubvoetbal in 2018 kort achter Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Afgaande op de cijfers van Oranje is er geen betere dan Memphis. Hij speelde de meeste wedstrijden van iedereen (10) en had daarin de meeste speelminuten (888). Ook qua rendement in Oranje stond er op Memphis geen maat, vooral sinds hij voorin een vrije rol heeft. De aanvaller van Olympique Lyon maakte de meeste doelpunten (5) en gaf ook de meeste assists (2). In de laatste tien jaar scoorden alleen Arjen Robben, Robin van Persie en Dirk Kuyt vaker in één kalenderjaar.