Oranje draagt voor oefenduel met Spanje speciale ‘OneLove’-shirts tijdens warming-up

Keuken Kampioen Divisie Cambuur thuis onderuit tegen Jong Ajax, FC Volendam wint in Doetinchem

7 november SC Cambuur is achterop geraakt in de strijd om de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg uit Leeuwarden ging in eigen huis met 3-2 onderuit tegen Jong Ajax. De Graafschap ging thuis met liefst 2-5 onderuit tegen FC Volendam.