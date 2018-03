Oranje en angstgegner Portugal: van ordinaire schoppartij tot wanhoop

Portugal - Nederland 2-1, 30 juni 2004

Nederland stoomt in een groep met Tsjechië, Duitsland en Letland door naar de kwartfinale van het EK 2004 in Portugal. In de kwartfinale wordt Zweden na penalty's verslagen waarna het gastland van de Europese voetbalkampioenschappen in de halve finale de volgende halte is voor de ploeg van bondscoach Dick Advocaat. Na een uur spelen lijkt het een kansloos verhaal te worden voor het Nederlands elftal. Cristiano Ronaldo en Maniche scoren en geven, zo weten we inmiddels, een voorschot op de ellende die het tweetal Nederland de jaren erna nog zou brengen. Een eigen goal van Jorge Andrade mag niet meer baten, Portugal wint met 2-1 en gaat ten koste van Nederland door naar de finale van het EK 2004. Daar ziet Europa Griekenland historie schrijven door de finale te winnen met 0-1.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo scoort de 1-0 tegen Nederland op het EK 2004. © Pim Ras

Portugal - Nederland 1-0, 25 juni 2006

Volledig scherm Khalid Boulahrouz krijgt zijn tweede gele, en dus rode, kaart. Wesley Sneijder denkt er het zijne van. © EPA De slag van Neurenberg is veruit het bekendste affiche tussen Nederland en Portugal. Twintig keer greep de Russische scheidsrechter Valentin Ivanov naar zijn borstzak. Khalid Boulahrouz, Giovanni van Bronckhorst, Luis Figo en Deco. Allemaal kregen ze twee keer geel en dus rood. Acht anderen kregen geel. Die kaartenregen leverde Nederland en Portugal een record op: nog nooit vielen er zoveel rode en gele kaarten in één WK-wedstrijd.



De veldslag bleek vanuit Oranje-oogpunt bovendien helemaal voor niets. Boulahrouz schopte sterspeler Cristiano Ronaldo nog uit de wedstrijd, maar het net als twee jaar eerder is Maniche de kwelgeest van Oranje. De middenvelder scoort na 23 minuten de 1-0 namens de Portugezen. Daarna scoorden beide ploegen enkel nog kaarten waardoor Nederland met de staart tussen de benen het WK verliet. Doelman Edwin van der Sar mocht zich na deze wedstrijd wel recordinternational noemen met 113 interlands. Portugal, dat Deco en Figo moest missen in de kwartfinale tegen Engeland, zou uiteindelijk in de halve finale worden uitgeschakeld door Frankrijk.

Volledig scherm De slag van Neurenberg. © Pro Shots

Portugal - Nederland 2-1, 17 juni 2012

Theoretisch kan Nederland nog door, maar in de praktijk verwacht helemaal niemand meer iets van Oranje op het EK 2012 in Polen en Oekraïne. Na de 0-1 nederlaag tegen Denemarken en de 1-2 tegen Duitsland staat Oranje met nul punten laatste in groep B. Portugal is de derde tegenstander en ondanks een openingstreffer van Rafael van der Vaart blijft Oranje puntloos door twee goals van Cristiano Ronaldo. De Portugezen gaan samen met Duitsland door naar de knock-outfase, maar vinden in de halve finale hun waterloo na penalty's tegen Spanje.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo scoort weer tegen Nederland. © Pim Ras Fotografie

Nederland - Portugal 0-2, 11 oktober 2000

Niet alleen op eindtoernooien is Portugal de kwelgeest van Nederland. In de kwalificatie voor het WK 2002 zorgen de Portugezen, samen met de Ieren, ervoor dat het Oranje van bondscoach Louis van Gaal überhaupt niet naar het eindtoernooi in Japan en Zuid-Korea hoeft af te reizen. De eerste klap wordt uitgedeeld op 11 oktober 2000 in de Kuip. Sérgio Conceição en Pedro Pauleta dompelen het Oranje-legioen in diepe rouw en zorgen voor een 0-2 overwinning namens de Portugezen.

Volledig scherm Pauleta scoort de 0-2. © ANP

Nederland - Portugal 1-0, 16 oktober 1991