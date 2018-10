Oranje in de min tegen Duitsers

Analyse PSV is niet onaantast­baar, maar wel onklopbaar

6:35 Zelfs als het niet loopt, kan dit PSV in eigen huis gewoon met 4-0 uithalen. Na een stroef begin ging zaterdagavond ook VVV-Venlo in het eigen Philips Stadion over de knie en was er in de slotfase nog een aardig Mexicaans toegift.