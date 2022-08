Oranje in de wachtkamer: Barça-soap houdt twee onmisbare pionnen gevangen

Door Maarten Wijffels



In hetzelfde weekeinde waarin Frenkie de Jong zich even kwaad maakte en een mannetje of zeven voorbij speelde in een oefenwedstrijd van Barcelona, hield in Engeland Thomas Tuchel een interessant verhaal.



We vroegen de trainer van Chelsea na de eerste competitiewedstrijd tegen Everton naar zijn aanvoerder Thiago Silva. Die was net uitblinker geweest op Goodison Park, als bijna 38-jarige. Tuchel ging mee in een lofzang op zijn captain, maar begon uit zichzelf wel over de leeftijden van álle spelers op de achterste vijf posities in zijn team.