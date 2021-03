Oranje in het buitenland: Memphis afgekraakt door Franse media, zorgen om ‘verdwaalde Donny’

Waar Frenkie de Jong met een topgevoel naar Oranje komt, daar melden bepaald niet alle Oranje-internationals zich in een hosannastemming bij het Nederlands elftal. Zo werd Memphis Depay door Franse media met de grond gelijk gemaakt na de 2-4 nederlaag van Olympique Lyon tegen Paris Saint-Germain en zijn er ook over Donny van de Beek bij Manchester United grote zorgen. Een blik op de laatste prestaties van de Oranje-internationals in het buitenland.

Een 2. Dat was het cijfer dat Memphis Depay kreeg naar aanleiding van zijn optreden bij Olympique Lyon - Paris Saint-Germain. In dat duel werd de Nederlander al na 56 minuten naar de kant gehaald bij een 0-4 achterstand. En dat terwijl Memphis voor aanvang van de Franse kraker nog het vuurtje had aangewakkerd door te stellen dat zijn ploeg voor niemand bang was. Ook niet voor de sterren van PSG. ,,Memphis onzichtbaar, Kylian Mbappé geweldig", zo legde L’Equipe de sterspelers van beide ploegen langs de meetlat. ,,Een nachtmerrie voor de Nederlander.”

Voor Donny van de Beek leek het heel even een mooi weekend te kunnen worden. De Nederlander had een basisplek in de kwartfinale van Manchester United tegen Leicester City en had met een handig overstapje ook een aandeel bij de goal van The Red Devils, maar uiteindelijk won Leicester met 3-1. Voormalig Manchester-speler Mark Hughes had te doen met Van de Beek: ,,Het is lastig voor hem, want hij heeft gewoon een gebrek aan speelminuten. Hij krijg de bal niet en kan de wedstrijd niet beïnvloeden, want zijn medespelers hebben niet genoeg vertrouwen in hem. Hij loopt verloren rond en heeft nog niets laten zien sinds zijn komst. Op een gegeven moment moet hij zijn moment pakken, anders gaat United zonder hem verder.”

Volledig scherm Het spel van Manchester United gaat grotendeels langs Donny van de Beek heen. © AFP

Voor Frenkie de Jong pakte het afgelopen weekend beter uit. De Nederlander was volgens Spaanse media de drijvende kracht bij de eclatante 1-6 zege op Real Sociedad. Voor de andere Oranje-internationals in Spanje, Jasper Cillessen en Luuk de Jong, was er wisselend succes. Cillessen stond voor de vijfde keer onder de Valencia-lat en won met 2-1 van Granada terwijl De Jong het wederom moest doen met een invalbeurt bij Sevilla in de uitwedstrijd tegen Real Valladolid. De Jong kreeg een aantal kansen, maar uiteindelijk was het nota bene doelman Yassine Bono die de 1-1 verzorgde. De Jong staat zodoende op één goal in de laatste zeven wedstrijden, waarvan hij er slechts twee in de basis mocht beginnen. Mede daardoor was de keuze door bondscoach Frank de Boer voor Luuk de Jong (en dus niet voor Wout Weghorst) veelbesproken.

Volledig scherm Frenkie de Jong in duel met voormalig Willem II-spits Aleksander Isak. © EPA

Matthijs de Ligt weet dat zijn club Juventus het abonnement op de Italiaanse titel dit seizoen vrijwel zeker niet gaat verlengen. De kampioen van de afgelopen negen seizoenen ging op eigen veld met 0-1 onderuit tegen laagvlieger Benevento en staat nu al tien punten achter koploper Internazionale. Marten de Roon zal met een beter gevoel zijn aangesloten bij Oranje. Met Atalanta Bergamo ligt hij na de 0-2 zege op Hellas Verona op koers om voor het derde jaar op rij de groepsfase van de Champions League te halen, een ongekende luxe voor de voorheen modale Italiaanse club.

De verrassendste naam in de selectie van De Boer is vermoedelijk die van debutant Jeremiah St. Juste. De oud-Feyenoorder is weliswaar basisspeler bij FSV Mainz, maar die club is in Duitsland verwikkeld in een felle strijd tegen degradatie. Na een onverwachte zege in Hoffenheim (1-2) staat de club waar Jürgen Klopp ooit zijn trainerscarrière begon voorlopig net aan de goede kant van de streep.

Volledig scherm Mainz-verdediger Jerry St Juste zit voor het eerst in de Oranje-selectie. © Pool via REUTERS

Ook voor de in de Premier League spelende Joël Veltman en Kenny Tete is handhaving op het hoogste niveau dit seizoen het voornaamste doel. Van die twee beleefde Veltman het beste weekend. Hij gaf de assist op de openingstreffer van Brighton & Hove Albion in het met 3-0 gewonnen degradatieduel met Newcastle United. Voor Tete was er slechts een korte invalbeurt bij Fulham, dat met een 1-2 verlies tegen Leeds United de zorgen zag toenemen. Ook Steven Bergwijn, die met Tottenham Hotspur met 0-2 won van Aston Villa, mocht pas diep in de tweede helft komen opdraven. Georginio Wijnaldum genoot bij Liverpool van een weekendje vrij, net als Patrick van Aanholt (Crystal Palace).

Net als zijn concurrenten Jasper Cillessen (sinds kort terug in de basis bij Valencia) en Maarten Stekelenburg (bij Ajax bezig aan zijn tweede jeugd) gaat het Tim Krul momenteel voor de wind. In de betrekkelijke luwte van het Championship (het tweede niveau in Engeland) staat hij met Norwich City een straatlengte voor op de concurrentie en lijkt promotie al bijna een feit. Een 1-1 gelijkspel thuis tegen Blackburn Rovers was afgelopen weekend weliswaar niet het beste resultaat, maar de weken daarvoor wist de elfvoudig international regelmatig zijn doel schoon te houden.

Hoewel Ryan Babel lang niet altijd de garantie heeft op een basisplaats, is hij net als onder Koeman ook bij De Boer een zekerheidje in de Oranje-selectie. Bij Galatasaray moest de 34-jarige aanvaller het afgelopen weekend doen met een invalbeurt van welgeteld twee minuten. Dat was net op tijd om Fernando namens tegenstander Rizespor in blessuretijd het winnende doelpunt (3-4) te zien maken.