Oranje klimt ondanks oefenzeges niet op FIFA-ranking

Oranje begon dit jaar als nummer 22 van de wereld, maar zakte mede door tegenvallende resultaten in de WK-kwalificatie weg naar plek 36 in augustus. Dankzij een serie van vijf overwinningen klom het Nederlands elftal weer op naar de twintigste stek. Ondanks de goede resultaten onder bondscoach Dick Advocaat, die zes van zijn zeven interlands won, liep de nationale ploeg kwalificatie voor het WK mis.

Duitsland voert de wereldranglijst nog steeds aan, gevolgd door Brazilië en Portugal. Zwitserland is nieuw in de top tien. De Zwitsers plaatsten zich via de play-offs voor het WK en gingen van elf naar acht. Zweden, dat Oranje in de groep voorbleef en daarna Italië versloeg in de play-offs, schoot zeven plaatsen omhoog naar de achttiende stek.