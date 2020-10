Oranje laat niet zien dat het al 2,5 jaar samenspeelt

1. Wat was nou het meest ­teleurstellend gisteren in de uitvoering bij Oranje?

Dat je amper terugzag dat dit Oranje al tweeënhalf jaar bezig is als team. Bij Bosnië, daar was het gisteravond logisch dat spelers elkaar regelmatig niet begrepen. En dat er simpele dingen mis gingen in de passing of bij combinaties. Hun bondscoach had een elftal in elkaar geknutseld dat nooit eerder in deze samenstelling aantrad. Maar bij Oranje? Uiteindelijk ontbrak daar van de vaste basisklanten alleen Memphis Depay. Want Matthijs de Ligt of Stefan de Vrij centraal achterin maakt kwalitatief geen verschil.