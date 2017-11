Oranje Leeuwinnen halen uit tegen Slowakije

Stefanie van der Gragt opende al in de achtste minuut de score. De verdedigster kopte de bal uit een hoekschop van Sherida Spitse langs de kleine Slowaakse keepster Maria Korenciová. Nadat Oranje een handvol kansen had laten liggen, liepen de vrouwen van bondscoach Sarina Wiegman kort voor rust alsnog weg bij de thuisploeg.



Aanvoerster Spitse verraste Korenciová met een vrije trap van grote afstand. Een paar minuten later belandde een hoekschop van Spitse voor de voeten van Vivianne Miedema, die de 0-3 liet aantekenen. Kort na rust tikte de 21-jarige spits van Oranje op aangeven van Shanice van de Sanden de vierde treffer binnen, haar 49ste doelpunt in Oranje.



Miedema had de voetbalsters vorige maand al een geslaagde start in de WK-kwalificatie bezorgd. In de eerste officiële wedstrijd na het gewonnen EK won Oranje toen dankzij een fortuinlijke treffer van Miedema in blessuretijd met 1-0 van Noorwegen, de belangrijkste concurrent voor de eerste plek in de groep en daarmee rechtstreekse kwalificatie voor het WK.



Dinsdag wacht in Nijmegen vermoedelijk een zwaardere opgave dan tegen Slowakije. De voetbalsters nemen het dan op tegen Ierland, dat ook zes punten heeft. Mogelijk kan keepster Sari van Veenendaal in de uitverkochte Goffert weer meedoen. De vaste nummer één van Oranje ontbrak vrijdag vanwege een heupblessure. Haar vervangster Angela Christ had amper wat te doen. Oranje verzuimde in de tweede helft om uit te lopen naar een monsterscore, al kopte Van der Gragt in blessuretijd nog wel de 0-5 binnen.



,,Deze drie punten zijn heel prettig, maar we hadden deze wedstrijd ook met dubbele cijfers kunnen winnen'', zei Wiegman. ,,Als je beter wil worden, moet je kritisch blijven. En er waren nu veel momenten die we beter uit hadden moeten spelen. Dat moet tegen Ierland beter.''