Oranje met 25 speelsters op trainingskamp naar Zuid-Afrika

Bondscoach Sarina Wiegman heeft 25 voetbalsters uitgenodigd voor het trainingskamp in Zuid-Afrika van volgende week. De geblesseerde verdedigsters Stefanie van der Gragt (FC Barcelona) en Liza van der Most (Ajax) ontbreken in de groep.

Wiegman neemt de talenten Lize Kop, Aniek Nouwen en Victoria Pelova wel mee. Oranje start in Zuid-Afrika met de voorbereiding op het WK van komende zomer in Frankrijk.



Oranje start in Zuid-Afrika met de voorbereiding op het WK van komende zomer in Frankrijk. Tijdens het trainingskamp, van 14 tot en met 21 januari, oefent de Europees kampioen tegen Zuid-Afrika. Oranje treft de nummer 48 van de wereldranglijst, die zich voor het eerst heeft geplaatst voor het WK, op zaterdag 19 januari in Kaapstad. De Nederlandse voetbalsters zijn op de mondiale eindronde in de groep gekoppeld aan Nieuw-Zeeland, Kameroen en Canada.

,,We gebruiken het trainingskamp om onze speelwijze door te ontwikkelen en met de speelsters te praten over hoe ze de komende periode kunnen invullen’', zegt Wiegman. ,,In mei moet alles klaar zijn, we moeten zorgen dat ze dan fris en fit aan het WK kunnen beginnen.’'

Sherida Spitse kan tegen Zuid-Afrika haar 156e interland spelen en daarmee Annemieke Kiesel-Griffioen evenaren als recordinternational. Wiegman heeft opnieuw geen plaats in haar selectie voor verdedigster Mandy van den Berg. De voormalige aanvoerster van Oranje raakte tijdens het zo succesvolle EK 2017 haar basisplaats kwijt en bedankte daarna even voor de nationale ploeg. Van den Berg wil nu graag terugkeren in de selectie, maar de bondscoach heeft haar momenteel niet nodig. ,,Mandy is hartstikke ambitieus. Ik heb een goed gesprek met haar gehad’', zegt Wiegman. ,,Maar ik ben op dit moment tevreden met de ontwikkeling van het team en de speelsters op haar positie.’'