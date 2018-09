Oranje met fitte selectie in Stade de France

Koeman wilde niets loslaten over zijn opstelling. Hij liet in het midden of Frenkie de Jong na diens sterke invalbeurt tegen Peru een basisplaats heeft verdiend. ,,We hadden een debutant die meespeelde alsof hij geen debutant was'', zei Koeman. ,,Dat is een compliment voor hem. We zetten een elftal neer waarvan wij denken dat het de meeste kans maakt tegen Frankrijk. Ik ga niet zeggen of Frenkie gaat spelen. Ik hoef niet altijd naar jullie te luisteren, toch?''