Oranje of Duitsland? Gosens heeft zijn keus nog niet gemaakt

De linksback van Atalanta Bergamo zit al weken samen met zijn vriendin en hond opgesloten in zijn huis in de Italiaanse stad. Bergamo is het zwaarst getroffen door de coronacrisis. De spelers van de huidige nummer vier van de Serie A mogen niets meer zeggen in de media.



Niet over de pandemie, maar ook niet over voetbal. Eerder gaf Gosens al aan dat het altijd een droom is geweest om in de Bundesliga en voor Duitsland te mogen voetballen, hij is geboren en getogen in Emmerich, vlakbij de Nederlandse grens.