Oranje Onder 17 naar halve finale EK na thriller in penaltyreeks

In de penaltyreeks keerde de doelman van Ierland, Jimmy Corcoran, de beslissende strafschop van Daishawn Redan. De doelman heeft echter te vroeg bewogen en krijgt vervolgens van arbiter Zbynek Proske zijn tweede gele kaart. Redan mag tegen een veldspeler in de herkansing en scoort vervolgens wél.



Oranje Onder 17, het team van coach Kees van Wonderen, kwam na een dik uur op voorsprong door een treffer van Liam van Gelderen. Het antwoord van Ierland volgde snel. Binnen honderd tellen was het in het Proact Stadium van Chesterfield door Troy Parrott alweer 1-1. Die stand stond ook na negentig minuten op het bord, zodat strafschoppen in de kwartfinale uitsluitsel moesten geven.



Oranje scoorde door Wouter Burger, Mohammed Amine Ihattaren, Brian Brobbey en Jurrien Timber honderd procent bij de eerste vier pingels, nadat Adam Idah namens de Ieren met een misser was begonnen. Corcoran stopte vervolgens de beslissende strafschop van aanvoerder Redan. De goalie van Ierland had echter te vroeg bewogen, zo oordeelde arbiter Proske uit Tsjechië, waardoor hij zijn tweede geel van de avond kreeg. Een veldspeler verving Corcoran en Redan schoot nu wel onberispelijk raak.



Onder 17 blijft daardoor ongeslagen bij het EK, nadat eerder in de groepsfase werd gewonnen van Duitsland, Spanje en Servië.