Oranje ook tegen Polen zonder positieve Babel

Nations League Oranje met goed spel tegen Bosnië naar eerste zege onder De Boer

15 november Oranje boekte vanavond eindelijk zijn eerste zege onder bondscoach Frank de Boer: Bosnië en Herzegovina werd met 3-1 verslagen in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het spel van Oranje was bij vlagen een klein feestje voor het oog. Georginio Wijnaldum (twee goals in eerste kwartier) en Memphis Depay kwamen op twintig goals voor Oranje, terwijl rechtsback Denzel Dumfries schitterde met twee assists.