Oranje op EK zeer waarschijnlijk in groep met Oekraïne

Duel FC Den Bosch tijdelijk stilgelegd na beledigin­gen uit publiek: ‘Afgebrand op basis van huidskleur’

17 november FC Den Bosch – Excelsior is zondagmiddag tijdelijk gestaakt. Scheidsrechter Laurens Gerrets legde het duel in de Keuken Kampioen Divisie na 28 minuten stil omdat Excelsior-spits Ahmad Mendes Moreira zich racistisch bejegend voelde door de aanhang van de thuisclub. De club zei in een reactie dat het voorval ‘een onnodig beladen sfeer’ heeft gekregen en dat er geen sprake is van racisme. Later op de avond werd bekend dat de club toch onderzoek gaat doen naar racistische uitlatingen.