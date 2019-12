Oranje-shirt voor EK 2020 al uitgelekt op internet

Het lijkt er sterk op dat Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum op het EK 2020 zullen gaan spelen met een flinke leeuw op hun borst. Het nieuwe ontwerp moet dus nog officieel worden gepresenteerd, maar dat zal waarschijnlijk nog wel even duren. Oranje komt eind maart namelijk pas weer in actie. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelt dan de oefeninterlands tegen de Verenigde Staten (26 maart in Amsterdam) en Spanje (29 maart in Eindhoven).

Op het EK 2020 speelt Oranje de drie groepsduels in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Oekraïne (14 juni) en Oostenrijk (18 juni) zijn de eerste twee tegenstanders, het vierde land in de groep moet zich in maart nog plaatsen via de play-offs.