Oranje stijgt drie plaatsen op FIFA-lijst

Dag na overlijden Ricksen / VIDEO Ran­gers-Feyenoord in teken van ‘leader en legend’ Ricksen

10:29 Rangers-Feyenoord staat vanavond in het teken van de gisteren overleden Fernando Ricksen. De tegenstander van de Rotterdammers in de Europa League is in rouw na de dood van hun voormalig aanvoerder. ,,Rangers moet vanavond strijden zoals Fernando altijd streed voor ons.’’