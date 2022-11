Oranje traint met invallers en reserves na bereiken achtste finales

Groepsfase was voor Louis van Gaal de WK-voorbereiding die hij niet had bij Oranje

Het is naar alle waarschijnlijkheid een van de laatste keren dat Oranje op dit tijdstip, op het heetst van de dag, traint. Van Gaal legde maandag uit dat hij de eerste twee weken aan dit tijdstip vasthield, zodat zijn spelers konden acclimatiseren. Nu dat proces is voltooid, schakelt het Nederlands elftal over naar trainen in de avond.



Oranje en de Verenigde Staten, dat in groep B als tweede eindigde achter Engeland, nemen het zaterdag om 16.00 uur (Nederlandse tijd) tegen elkaar op in de achtste finales.