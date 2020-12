Oranje treft Turkije en Noorwegen in kwalificatie voor WK 2022 in Qatar

De WK-kwalificatie in Europa begint komend jaar in maart, de laatste groepswedstrijd is in november 2021. De tien poulewinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. De tien nummers twee strijden in de play-offs met twee landen uit de Nations League om drie resterende tickets.



De mondiale eindronde met 32 deelnemers begint in Qatar met de openingswedstrijd op 21 november 2022 en eindigt met de WK-finale op 18 december.