Oranje wacht op nieuwe Robben of Van Persie

De Jong erkende dat hij vorige maand na de uitschakeling van Ajax in de halve finale van de Champions League meer stuk zat dan na het verlies in Estádio do Dragão in Porto. "Dat was vast anders geweest als dit een finale van een WK of EK was geweest", zei hij. "Dit is dan toch maar de Nations League. Het belangrijkste is dat we ons nu voor het EK kwalificeren. Ik denk dat we als elftal nog kunnen groeien.”