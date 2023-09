Oranje zonder Memphis Depay en Steven Bergwijn in cruciale EK-kwalificatiewedstrijden, wél drie debutanten

Ronald Koeman moet het zonder Memphis Depay en Steven Bergwijn zien te stellen in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland en Ierland. De spits van Atlético Madrid ontbreekt vanwege een blessure in de definitieve Oranje-selectie.

Memphis liep afgelopen week een blessure op in de met 7-0 gewonnen uitwedstrijd van Atlético Madrid tegen Rayo Vallecano. De Spaanse club liet al snel weten dat de Oranje-international een spierblessure in het bovenbeen had opgelopen. Een nieuwe blessure zet dus wederom een streep door interlands van het Nederlands elftal voor Memphis.

Afgelopen seizoen speelde hij vanwege fysiek malheur slechts tien competitieduels voor FC Barcelona en Atlético Madrid terwijl de aanvaller, die 44 keer trefzeker was voor Oranje, afgelopen juni ook al de Nations League-eindronde miste tegen Kroatië en Italië.

Net als Memphis is ook Steven Bergwijn niet van de partij. De Ajax-captain viel gisteren uit in het met 0-1 verloren thuisduel met Loedogorets Razgrad voor een plek in de groepsfase van de Europa League. Ajax-coach Maurice Steijn zei na afloop dat hij nog wist hoe het met zijn aanvoerder ging, maar nu blijkt dat ook voor hem een streep gaat door de cruciale EK-kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal.

Debutanten

Quilindschy Hartman (Feyenoord), Ian Maatsen (Chelsea) en Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) behoren wél tot de selectie. Dat is voor hen voor de eerste keer. Ook Steven Berghuis (Ajax) is bij de selectie gehaald. Hij behoorde eerst niet tot de voorselectie. Ten opzichte van de voorselectie zijn ook Newcastle United-verdediger Sven Botman en Ajax-spits Brian Brobbey afgevallen. Botman kampt eveneens met een blessure. Net zoals eerder Jurriën Timber en Tyrell Malacia al de wedstrijden met Oranje konden vergeten vanwege blessures.

Keepers

Eerder werd ook al duidelijk dat Justin Bijlow, die in eerste instantie wel tot de voorselectie behoorde, niet beschikbaar zou zijn. De Feyenoord-doelman liep een polsbreuk op waardoor hij maanden aan de kant staat. Daardoor zijn Mark Flekken, Andries Noppert en Bart Verbruggen nu de drie Nederlandse doelmannen in de selectie van Koeman. Flekken, die deze zomer een transfer maakte naar Brentford, gaf onlangs in een interview met deze site aan dat hij vol voor de plek onder de lat gaat. ,, Als je hier presteert, zou ik niet weten waarom je niet in beeld kan komen.”

Oranje komt maandag bij elkaar en speelt op 7 september in Eindhoven tegen Griekenland. Drie dagen later volgt een duel in Dublin met Ierland. Het zijn twee wedstrijden in de kwalificatiereeks voor het EK van volgend jaar in Duitsland.

Stand EK-kwalificatie

Programma finale Nations League

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Dit is de stand in de groep van Oranje voor de EK-kwalificatie