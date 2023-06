Oranje zonder Memphis Depay in Final Four Nations League

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het Nederlands elftal treft Kroatië in de halve finale van de Nations League op woensdag 14 juni in de Kuip. Spanje en Italië, die in de andere halve finale uitkomen, ontmoeten elkaar een dag later in Enschede. Zondag 18 juni wordt in Rotterdam (20.45 uur) en Enschede (15.00 uur) om respectievelijk de eerste en derde plaats gespeeld.