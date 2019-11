Oranje zonder Memphis tegen Noord-Ierland

Depay liep ruim een week geleden een hamstringblessure op tijdens de wedstrijd van Lyon in de Champions League tegen Benfica. De aanvaller sloeg de eerste groepstrainingen van Oranje deze week over. Hij trainde donderdag wel weer voorzichtig mee. Koeman zei op de persconferentie al geen grote risico's te willen nemen. ,,Ik kijk ook naar het type blessure. Dit is geen finale van een WK of EK, het seizoen is na deze wedstrijd nog niet afgelopen", aldus Koeman in Belfast.



Georginio Wijnaldum staat wel op de lijst. De middenvelder van Liverpool lag met griep een aantal dagen op bed en kon daardoor deze week ook amper trainen. Net als Depay sloot Wijnaldum donderdag voorzichtig aan.



Depay is met elf doelpunten en tien assists de waardevolste aanvaller onder Koeman bij Oranje. De PSV’ers Donyell Malen en Steven Bergwijn ontbreken vanwege blessures in de selectie. Ryan Babel, Luuk de Jong, Wout Weghorst en Myron Boadu kunnen Depay wel vervangen in de spits.