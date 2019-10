Oranjes topscorer aller tijden? Memphis ligt op schema

Memphis Depay is zo trefzeker in Oranje dat niemand vreemd moet opkijken als de aanvaller zijn loopbaan ooit afsluit als topscorer aller tijden. Na zijn beide goals tegen Noord-Ierland ligt hij in elk geval perfect op schema.

Door Wietse Dijkstra

Voor Depay, goed voor 19 doelpunten in 51 interlands, is het record van Robin van Persie natuurlijk nog ver weg. De Rotterdammer is immers Oranje’s beste schutter ooit met 50 goals in 102 duels. Van Persie liep bijna één op twee in het Nederlands elftal, een gemiddelde dat de aanvaller van Lyon nog niet haalt.

Memphis heeft echter nog even te gaan. Hij zit nog maar op de helft van het aantal interlands dat de topscorer aller tijden speelde. En wat blijkt? Van Persie had na zijn eerste 51 wedstrijden in Oranje precies zo vaak gescoord als Depay: 19 keer. Dus waarom zou de aanvalsleider van het huidige Nederlands elftal hem niet kunnen passeren als hij ook op meer dan 100 interlands uitkomt?

Memphis Depay heeft zijn shirt uitgetrokken na de 3-1.

Het is geenszins ondenkbaar. Ook al omdat Van Persie ruim een jaar ouder (26 jaar en 11 maanden) was dan Memphis (25 jaar en 8 maanden) toen hij in 2010 tegen Spanje (0-1) zijn 51ste interland speelde. Gaat Depay net zo lang door als Van Persie dan krijgt hij diens record over een paar jaar vanzelf binnen handbereik.

Op de lijst van topscorers aller tijden van Oranje staat hij voorlopig nog op een gedeelde 16de plaats samen met Leen Vente. Dirk Kuijt en Marco van Basten, gedeeld 14de met 24 goals, zijn straks de eerste spelers die Depay kan passeren. Dat lijkt een kwestie van tijd, want sinds de komst van Ronald Koeman is de ex-PSV’er niet meer te houden in Oranje. In de 17 interlands onder de huidige bondscoach scoorde hij al 11 keer.

Bovendien laat Depay ook anderen scoren. In 2019 was hij al bij 14 goals (6 doelpunten, 8 assists) direct betrokken. Geen speler die dat deze eeuw in het Nederlands elftal presteerde. Met zijn twee goals tegen Noord-Ierland verbeterde Depay het record van Patrick Kluivert (2000) en Van Persie (2013), die 13 keer schutter of aangever waren in één kalenderjaar bij Oranje.

Kluivert (40 goals) sloot zijn loopbaan af als topscorer aller tijden. Van Persie loste hem in 2013 af toen hij tegen Hongarije zijn 41ste doelpunt in Oranje maakte. Wordt Depay de volgende?