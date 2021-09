Oranjevrouwen hebben na valse start onder Parsons iets goed te maken in IJsland

Scheidend PEC-voorzitter Adriaan Visser blikt terug: ‘Johan Derksen is een soort wappie avant la lettre’

18 september Onder zijn leiding won PEC niet alleen de beker en de Johan Cruijff Schaal, maar haalde het tevens voor het eerst in de geschiedenis Europees voetbal en de hoogste eindklassering ooit in de eredivisie. Maar er was ook kritiek, zeker de laatste periode. Met zijn vertrek in aantocht - vrijdag was zijn afscheidsreceptie, 1 oktober officieel zijn laatste dag - blikt scheidend voorzitter Adriaan Visser (70) terug op zijn 12,5 jaar als preses in Zwolle.