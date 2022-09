Orkun Kökcü kritisch op Feyenoord na matige start: ‘Dat kregen we in de rust wel te horen’

Feyenoord herstelde zich vanavond op bezoek bij Go Ahead Eagles knap van een matige start. De Rotterdammers keken al vroeg tegen een 0-2 achterstand aan, maar stapten uiteindelijk met een 3-4 overwinning van het veld. Coach Arne Slot liet zich vooral in de rust uit over de teleurstellende beginfase.

,,Hij werd in de rust wel boos op ons’’, vertelde middenvelder Orkun Kökcü na afloop tegen ESPN. ,,Het begint met de instelling. We moeten onze duels winnen. Dat kregen we wel te horen.’’ Feyenoord knokte zich vlak voor rust naast de Deventenaren en namen na de onderbreking definitief afstand. Uiteindelijk werd het in extremis nog 3-4.

Ondanks de matige start hield Kökcü, die voor de eerste keer als aanvoerder aan de wedstrijd begon, vertrouwen in een goede afloop. ,,Ik heb nooit echt het gevoel gehad dat er hier niets te halen was. We begonnen vanavond slordig, maar ik denk dat we dit en vorig seizoen regelmatig hebben laten zien dat we veerkracht kunnen tonen.’’

Slot

,,Je zou kunnen zeggen dat je goed wisselt, maar je zou ook kunnen zeggen dat je niet goed start”, zei Slot. ,,We hebben uitstekende wisselspelers, oftewel jongens die erin zijn gekomen. Winnen is prettig, zeker als je in staat bent om zo terug te komen.”

Feyenoord keek al na een kwartier tegen een 2-0-achterstand aan. Toch vreesde Slot niet zozeer voor de eerste nederlaag van het seizoen. ,,Ik weet niet of ik het woord onzeker wil gebruiken. Maar je speelt in een fanatiek stadion, tegen een ploeg met niet overdreven veel zelfvertrouwen. Elke vrije trap of bal naar voren wordt met gejuich begroet en dat geeft de ploeg veel energie”, aldus Slot over de nog puntloze tegenstander.

Go Ahead wist drie keer te scoren tegen de Rotterdammers, die de afgelopen drie duels nog de nul hielden. ,,We kunnen hartstikke goed voetballen en ik heb ons uitstekend zien spelen aan de bal, maar vandaag heeft ook aangetoond dat we op elk moment een tegengoal kunnen krijgen.”

