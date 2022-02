Oroz uitblinker in Gelderse derby, onvoldoendes voor Antony en Rensch

Rapportcijfers speelronde 24Wie waren de uitblinkers in speelronde 24 in de eredivisie? En welke spelers vielen juist flink tegen? Bekijk hieronder de rapportcijfers van alle spelers die dit weekend minimaal een halfuur in actie kwamen in de eredivisie.

Dominik Oroz speelde met twee goals een belangrijke rol in de Gelderse derby van zijn club Vitesse tegen NEC en kreeg daarvoor een 8, het hoogste cijfer van het weekeinde. Feyenoord-verdediger Gernot Trauner was weer ouderwets in vorm tegen AZ, maar kon zijn team niet van een verliespartij weerhouden. In die wedstrijd was Jesper Karlsson met twee treffers de grote man. Zij kregen net als Mauro Júnior, een revelatie bij PSV als linksbenige rechtsback, een 7,5.



Scheidsrechter Jannick van der Laan keurde een treffer af van Fortuna Sittard en dat was erg discutabel. Mede daardoor kreeg hij een 3 voor zijn optreden. Net iets lager dan Ajax-back Devyne Rensch die weer eens een basisplaats kreeg van trainer Erik ten Hag, maar dit niet kon waarmaken. Hij verloor met de koploper bij Go Ahead Eagles en kreeg een 4.

RKC – FC Twente 1-2

RKC: Vaessen 6; Gaari 5,5, Meulensteen 6 (46. Bakari 6), Van den Buijs 5,5 (61. Bel Hassani -), Touba 6,5, Büttner 6,5 (85. Wouters -); Anita 6,5, Oukili 6, Van der Venne 5,5 (72. Kuijpers -); Odgaard 6, Kramer 6

FC Twente: Unnerstall 7; Brenet 7, Bruns 7, Plegezuelo 6,5, Smal 6; Zerrouki 6, Vlap 6 (78. Limnios -), Sadilek 6,5, Rots 5,5 (78. Ugalde -); Van Wolfswinkel 6 Misidjan 5,5 (78. Cerny -)

Scheidsrechter: Pérez 6

Man of the match: FC Twente-trainer Ron Jans kende geen twijfel om Max Bruns vrijdagavond zijn basisdebuut te gunnen. De geboren Almeloër speelde direct goed en is voor Twente de volgende speler uit de eigen jeugdopleiding die dit seizoen kan doorbreken.

Heracles – PEC Zwolle 2-0

Heracles: Blaswich 6,5; Fadiga 6, Rente 6, Knoester 6,5, Quagliata 6; Kiomourtzoglou 6,5, Oahim 6 (62. Hoogma -) De la Torre 6,5, Laursen 6, Bakis 6 (75. Armenteros -) Başacıkoğlu 5,5( 62. Hansson -)

PEC Zwolle: Lamprou 5; Van Polen 5,5, Voet 4,5 (46. Van der Werff 5), Nakayama 5; Reijnders 5,5 (71. Kastaneer -), Van den Belt 5 (59. De Waal 5,5), Saymak 5,5, Clement 6 (71. Adzic -), Paal 5,5; Darfalou 5, Redan 5,5

Scheidsrechter: Lindhout 6

Man of the match: Luca de la Torre was weer de beste man aan Heracles-zijde. De Amerikaanse middenvelder maakte bovendien zijn eerste goal van het seizoen.

Volledig scherm Luca de la Torre in actie tegen PEC Zwolle. © Pro Shots / Erik Pasman

FC Groningen – Willem II 1-0

FC Groningen: Leeuwenburgh 6; Kasanwirjo 7, Te Wierik 5,5, Van Hintum 6,5 (68. Dankerlui -), Meijer 7; Suslov 6 (68. Bogarde -), De Leeuw 6 (68. Irandust -), Duarte 6, El Hankouri 5,5 (84. Ngonge -), Strand Larsen 5,5, Abraham 6 (84. Postema -)

Willem II: Wellenreuther 6; Owusu 5,5, Dammers 6, Heerkens 6, (84. Kampetsis -), Köhn 5,5; Saddiki 5, Meerveld 6 (64. Saglam -), Crowley 6,5 (81. Roemeratoe -); Nunnely 4,5 (64. Kabangu -), Hornkamp 5,5, Svensson 5 (81. Köhlert -)

Scheidsrechter: Van den Kerkhof 6

Man of the match: De 18-jarige Bjon Meijer was de jongste verdediger die voor FC Groningen scoorde sinds Ronald Koeman. Dat belooft wat voor de toekomst. Zijn goal tegen Willem II bleek de winnende te zijn.

Cambuur – Fortuna Sittard 2-1

Cambuur: Stevens 6; Schmidt 7,5, Mac-Intosch 6, Schouten 6 (56. Tol 6), Bangura 5; Jacobs 5,5 (69. Paulissen), Hoedemakers 7, Maulun 6,5; Joosten 6 (75. Sambissa), Boere 7,5 (90. Gullit), Kallon 6

Fortuna Sittard: Van Osch 6,5; Angha 6, Samaris 6, Siovas 6; Tirpan 6,5 (80. Botaka), Duarte 6,5, Rienstra 6,5 (80. Gladon), Cox 5; Flemming 6, Benschop 6, Seuntjens 6

Scheidsrechter: Van der Laan 3

Man of the match: Tom Boere verloor dit seizoen zijn basisplaats aan Roberts Uldrikis, maar nu de Let geblesseerd is pakt Boere toch weer zijn kans. De twee goals tegen Fortuna Sittard waren goed voor eindelijk weer eens een Cambuur-overwinning.

Volledig scherm Tom Boere viert de overwinning op Fortuna Sittard. © Pro Shots / Niels Boersema

AZ – Feyenoord 2-1

AZ: Vindahl 5,5; Witry 5,5 (68. Aboukhlal -), Hatzidiakos 7, Martins Indi 7,5, Wijndal 7; Midtsjø 5,5 (68. Reijnders -), De Wit 7, Clasie 7,5 (87. Beukema -); Sugawara 6, Pavlidis 6,5 (78. Sowah -), Karlsson 7,5

Feyenoord: Bijlow 7; Geertruida 5, Trauner 7,5, Senesi 6, Malacia 6 (46. Pedersen 6,5); Hendrix 5 (71. Jahanbakhsh -), Til 5, Kökçü 6; Toornstra 5, Linssen 5 (82. Walemark -), Sinisterra 6

Scheidsrechter: Higler 6,5

Man of the match: Jesper Karlsson blijkt buiten een technisch begaafde lefgozer ook een koele kikker vanaf elf meter. Met twee benutte strafschoppen zorgde de Zweed voor weer een overwinning in een topwedstrijd.

Vitesse – NEC 4-1

Vitesse: Houwen 7; Oroz 8, Doekhi 7,5, Rasmussen 6; Dasa 7, Bero 6,5, Tronstad 6,5, Domgjoni 6 (83. Vroegh -), Manhoef 5,5 (Hajek -); Openda 4,5, Frederiksen 5 (66. Buitink -)

NEC: Branderhorst 4,5; Van Rooij 5,5, Guth 4,5, Márquez 5, Odenthal 5 (79. Akman -), El Karouani 5,5; Barreto 4,5, Proper 4,5 (72. Vet -); Okita 6, Tavsan 5,5, Mattsson 4,5 (46. Duelund 6)

Scheidsrechter: Makkelie 6

Man of the match: De Kroatische verdediger Dominik Oroz was op dreef in de derby tegen NEC. Met twee doelpunten was hij voor een groot gedeelte verantwoordelijk voor de ommekeer van zijn ploeg.

Volledig scherm © ANP

Sparta – PSV 1-2

Sparta: Okoye 6; Abels 6, Beugelsdijk 6.5, Auassar 6, Durmisi 6 (77. Pinto -); Mijnans 6, Verschueren 5, De Kamps 6,5 (69. Van Mullem -), Van Crooy 6; Thy 6,5 (68. Jans -), Engels 6 (77. Dalmau -)

PSV: Drommel 5,5; Mauro 7,5, Teze 6, Boscagli 5, Max 5,5; Sangaré 5,5, Veerman 5,5; Vertessen 4,5 (46. Doan 6), Götze 5,5 (60. Vinícius 5,5); Madueke 5,5 (76. Bruma -), Zahavi 4,5 (84. Gutiérrez -)

Scheidsrechter: Manschot 5

Man of the match: Mauro Júnior blijkt een revelatie op de backpositie. De Braziliaan was tegen Sparta de beste PSV’er. Hij was ook goed voor de belangrijke gelijkmaker door naar binnen te trekken en met zijn sterke linkerbeen uit te halen.

Volledig scherm © Pro Shots / Stefan Koops

Go Ahead Eagles – Ajax 2-1

Go Ahead Eagles: Noppert 7,5; Martina 7,5, Nauber 6,5, Idzes 7 (70. Lucassen -), Kramer 7, Deijl 7; Brouwers 7, Rommens 7,5, Oratmangoen 7; Cordoba 7,5 (70. Heil -), Lidberg 6,5 (70. Botos -)

Ajax: Onana 5; Rensch 4 (46. Mazraoui 6), Schuurs 5,5, Martínez 6, Blind 5; Álvarez 5 (59. Danilo 5,5), Klaassen 5 (59. Gravenberch 6), Berghuis 6; Antony 5 (82. Kudus -), Haller 5,5, Tadic 5

Scheidsrechter: Kamphuis: 6

Man of the match: Het begon voor Go Ahead tegen Ajax allemaal met een bijzonder fraaie goal van Iñigo Cordoba. De 24-jarige Bask was met name in de eerste helft op dreef in de weer volle Adelaarshorst.

Volledig scherm Iñigo Córdoba in duel met Antony. © ANP

Heerenveen – FC Utrecht 0-2

Heerenveen: Mulder 5; Van Ewijk 5,5, Van Beek 5, Dresevic 5, Woudenberg 5,5; Haye 6, Madsen 5,5 (72. Tahiri -);, Halilovic 6; De Jong 5 (66. Musaba -) Sarr 5; Van Hooijdonk 5.

FC Utrecht: De Keijzer 6,5; Ter Avest 6,5, Van der Hoorn 6,5, Van der Maarel 6,5, Warmerdam 6,5; Maher 5,5, Timber 5,5; Sylla 5,5. Van de Streek 6, Ramselaar 6 (87. Balk -); Veerman 6 (87. Douvikas -).

Scheidsrechter: Gözübüyük 5,5

Man of the match: Good old Mark van der Maarel (32) blijft dit seizoen overeind in de laatste linie van FC Utrecht en ook tegen Heerenveen liet hij zich gelden als aanvoerder.

Volledig scherm Bart Ramselaar en Mark van der Maarel vieren de overwinning in Friesland. © Pro Shots / Niels Boersema