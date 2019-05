Oss en Den Bosch verzekeren zich op slotdag van ‘halve finale’ play-offs

Al bij rust was Almere City afhankelijk van de verrichtingen van TOP Oss in Helmond. De kersverse periodekampioen stond halverwege al met 4-0 achter bij Jong Ajax. Niek Vossebelt ontpopte zich op De Toekomst tot de grote schlemiel van de avond, toen hij bij een 3-0 achterstand de rol van de keeper overnam en de bal uit de doelmond wegsloeg. Hij kreeg rood en moet dus waarschijnlijk minstens één wedstrijd in de play-offs vanaf de tribune bekijken. Uiteindelijk werd het 6-0, terwijl Oss wel won in Helmond. Door hun 0-4 overwinning mag Oss in de tweede en voorlaatste ronde instromen.



Den Bosch, waar nog altijd geen uitsluitsel is over het al dan niet aantreden van Willem van Hanegem als trainer voor de play-offs, deed wel wat het moest doen. Op slag van rust zette Amine Khammas de Brabanders na een prachtige aanval over links op voorsprong en Thomas Verheijdt verzuimde vlak ná rust om van elf meter gelijk te maken. Een goal in de 95ste minuut van Vincent Vermeij zorgde voor de eindstand van 2-0, waardoor Den Bosch het seizoen als vierde eindigt en dus ook in de ‘halve finale’ van de play-offs instroomt.



In de Keuken Kampioen Divisie waren de kaarten al voor het grootste gedeelte geschud voor het ingaan van de laatste speelronde. De kampioen stond al vast, net als de clubs die deel mogen gaan nemen aan de play-offs om promotie naar de eredivisie. Welke ploeg in welke ronde van de play-offs instroomt was nog de enige onduidelijkheid.