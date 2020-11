Ossenaar Bart van Hintum is op zijn 33ste fitter én waardevoller dan ooit bij FC Groningen

In 2005 liep er een aardig talent bij TOP Oss. De 18-jarige Bart van Hintum zou volgens trainer Hans de Koning binnen een jaar of drie weleens de vaste linksback van TOP Oss kunnen worden. Dat werd de Ossenaar één jaar later al. En nu, op zijn 33ste, is Van Hintum bezig aan zijn achtste eredivisieseizoen, ook nog als sterkhouder bij FC Groningen. Met één goal en drie assists is hij bijna bij de helft van de eredivisiegoals (9) van de Trots van het Noorden betrokken, alleen spits Jörgen Strand Larsen is waardevoller. Zijn geheim? Van Hintum lacht. ,,Ik zit lekker in mijn vel; ik kan met de scooter naar de club en alles is hier goed geregeld. Én ik voel me fitter dan ooit.”