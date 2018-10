Ossenaar Danjuma Groeneveld: eigenwijs brutaaltje met een Oranje-droom

Door Mikos Gouka



Arnaut Danjuma Groeneveld weet het. Maar het maakt hem niets uit. Slechts een paar seconden speeltijd zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena tegen de Duitsers en de Nigeriaanse voetbalbond is in één klap kansloos om de linkerspits ooit nog voor de Super Eagles te laten uitkomen.



,,Als ik niet al voor Oranje had gekozen, was ik hier niet geweest, toch?'', zo zegt de 21-jarige aanvaller lachend. ,,Mijn broer en zus kleden zich nog altijd Afrikaans, mijn moeder is echt een Afrikaanse vrouw. We eten Nigeriaans, we luisteren naar de muziek, ik ben er geweest. De cultuur zit er echt wel in. De naam Danjuma is mijn tweede naam, een Nigeriaanse naam. Geboren op vrijdag, betekent het. Maar dat ik die naam nu gebruik, heeft helemaal niets met mijn nationaliteit te maken.''