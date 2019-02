Ossenaar Mitchell van Bergen bloeit op in Heerenveen: ‘Ze zeggen dat Brabanders warm zijn, maar dat zijn ze hier ook’

Zijn eerste week in Heerenveen zal Mitchell van Bergen niet snel vergeten. Hij verliet voor het eerst het ouderlijk nest in Oss om een appartement in het Friese dorp te betrekken. Daar was hij vooral op zichzelf aangewezen, zeker omdat bovenbuurman Sam Lammers net met Jong Oranje op pad was. ,,Ik moest ineens voor mezelf zorgen. Koken, de was doen. Dat had ik nog nooit gedaan”, zegt Van Bergen. Dan schiet hij plots in de lach. ,,Ik at die week bijna alleen maar broodjes knakworst, mijn teamgenoten noemen me nu ook de knakworst. Ach, dat hoort erbij. Dat vind ik juist mooie humor.”