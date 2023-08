Oud-doelman Jan Jongbloed (82) overleden

Oud-doelman Jan Jongbloed is op 82-jarige leeftijd overleden. Zijn voormalige club Vitesse heeft dit na contact met de familie bevestigd. Hij werkte in het verleden bij Vitesse als assistent-trainer en interim-coach. Hij was al geruime tijd ziek.

Jongbloed was bij het WK in 1974 en 1978 doelman van het Nederlands elftal, waarbij Oranje twee keer de finale verloor. In totaal kwam hij 24 keer uit voor Oranje. Hij stond als keeper onder de lat bij DWS, FC Amsterdam, Roda JC en Go Ahead Eagles. Jongbloed maakte naam als ‘meevoetballende’ keeper omdat hij tijdens de wedstrijden buiten het strafschopgebied kwam.

Hij staat in de recordboeken als de oudste speler in een wedstrijd in de eredivisie. In september 1985 verdedigde hij op 44-jarige leeftijd het doel van Go Ahead Eagles. Jongbloed staat tweede op de lijst met de meest gespeelde wedstrijden in de eredivisie. Hij voetbalde 686 duels op het hoogste niveau. Doelman Pim Doesburg, die in 2020 overleed, speelde één duel meer.

Jan Jongbloed.

Jongbloed moest zijn loopbaan beëindigen na een hartinfarct tijdens de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Haarlem. Hij ging daarna aan de slag als trainer. Hij was assistent bij Go Ahead Eagles en werkte daarna als assistent en interim-coach bij Vitesse. Bij de club in Arnhem was Jongbloed onder anderen assistent van trainer Bert Jacobs. Onder hun leiding promoveerde Vitesse in 1989 naar de eredivisie en haalde de club het jaar daarna Europees voetbal. In overleg met de familie wil Vitesse zondag in de wedstrijd tegen AZ stilstaan bij het overlijden van de oud-trainer.

Nadat hij was gestopt als trainer sprak hij op de radio over voetbal. Het was ook bekend dat Jongbloed een grote liefhebber was van vissen. Hij liet zich regelmatig ontvallen dat hij hier een grotere passie voor had dan voor voetbal. In 1974 zou hij een aanbod van Ajax hebben afgeslagen omdat dit ten koste zou gaan van zijn tijd voor het vissen.

De zoon van Jongbloed, Eric, kwam in 1984 op het voetbalveld om het leven nadat hij was getroffen door de bliksem.

Jan Jongbloed na afloop van de verloren WK-finale van 1978.