Oud-FC Utrecht-doelman Istatov (71) overleden

Vlemmings ontvangt 'zijn clubs' Feyenoord en Gemert in Helmond

12:22 Voor Helmond Sport-directeur Leon Vlemmings wordt het een bijzondere avond. De Gemertenaar is nog altijd lid van zijn oude cluppie en was in het verleden tot twee keer toe (interim)trainer van Feyenoord. Vanavond is hij ook nog hun gastheer.