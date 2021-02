Oud-international tekent bij Fortuna: ‘Alles aan doen om belangrijk te zijn’

Velthuizen stond voor het laatst in het voorjaar van 2020 bij Telstar onder contract. Volgens Fortuna is de geboren Nijmegenaar meteen inzetbaar. ,,Ik ben blij dat ik weer op het veld sta. De afgelopen dagen heb ik meegetraind en kennis kunnen maken met mijn nieuwe teamgenoten”, zei de ervaren sluitpost.



,,Door de ontwikkelingen waren we genoodzaakt snel te handelen en een keeper toe te voegen aan de selectie,” doelt technisch manager Sjoerd Ars op het uitvallen van Yanick van Osch in de wedstrijd tegen ADO Den Haag. Van Osch kampt met een zware botkneuzingen en de Moldavische reservekeeper Alexei Koselev staat op het punt de club te verlaten. ,,Deze vacante positie is met Piet naar wens opgevuld. We halen een ervaren doelman binnen, die gepokt en gemazeld is in de Eredivisie. Hij heeft in een paar dagen aangetoond er nog steeds goed op te staan en is er op gebrand om hier een goede prestatie neer te zetten.”