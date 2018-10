Oud-scheidsrechter Van Ravens (96) overleden

Van Ravens leidde in de jaren zestig en zeventig talloze wedstrijden in het Nederlands betaald voetbal. Vanaf 1966 was hij internationaal actief. In 1969 floot Van Ravens de finale van de Europa Cup voor bekerwinnaars tussen FC Barcelona en Slovan Bratislava. In 1972 was hij scheidsrechter in de tweede wedstrijd van de finale van de UEFA Cup tussen Wolverhampton Wanderers en Tottenham Hotspur. In 1970 was hij actief als scheidsrechter bij het WK in Mexico.



De geboren Schiedammer werd in Nederland twee keer gekozen tot beste scheidsrechter. Van Ravens was bijna vijftig toen hij stopte met fluiten.

Hij is in besloten kring gecremeerd.