Oud-speler Jacob Mulenga loopt deze week stage bij FC Utrecht

De 39-jarige Zambiaan kwam tussen 2009 en 2014 in actie voor FC Utrecht. Tijdens zijn verblijf in de domstad kreeg hij twee keer een zware blessure. Hij scheurde eerst zijn rechter- en later zijn linkerkruisband en was maanden uit de roulatie.

Na een aantal buitenlandse uitstapjes sloot hij zijn loopbaan in 2022 af bij Go Ahead Eagles. Eerder dit seizoen was Mulenga al in gesprek met Utrecht over een mogelijke functie in de technische staf.