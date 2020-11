Oud-topscheidsrechter Charles Corver (84) overleden

Charles Corver is gisteren na een kort ziekbed op 84-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Leidschendam. Dat meldt zijn familie. De voormalig topscheidsrechter floot vier Europese finales en was als arbiter actief op meerdere eindtoernooien.

Corver is onder meer bekend van het incident in de halve finale van het WK 1982. De Nederlander miste daarin een ‘aanslag’ van West-Duitsland-doelman Toni Schumacher op Franse speler Patrick Battiston. Schumacher ontsnapte aan een rode kaart en vertolkte vervolgens een hoofdrol in de strafschoppenserie.

Corver leidde in de jaren zeventig en tachtig drie finales van een Europacup. In de Europa Cup I leidde hij in 1978 de eindstrijd tussen Liverpool en Club Brugge (1-0). Hij had toen al de UEFA Cup-finale van 1977 (Juventus - Athletic Bilbao 1-0) gefloten en mocht dat in 1983 (Benfica - Anderlecht 1-1) nog eens doen. Ook werd Corver eenmaal aangesteld om de eindstrijd van de wereldbeker voor clubs te leiden; Independiente - Atlético Madrid in 1975 (1-0). Tevens was hij actief op drie eindtoernooien voor landen; twee WK’s en één EK.

In 2000 werd hij door weekblad Voetbal International uitgeroepen tot ‘Scheidsrechter van de Eeuw’. Hij verkreeg in 1972 de FIFA-badge en was tot en met 1983 actief op de internationale velden.



Later in zijn loopbaan was Corver zestien jaar lid van de tuchtcommissie betaald voetbal, twee jaar voorzitter van de scheidsrechterscommissie en 22 jaar waarnemer voor de KNVB, UEFA en de FIFA. In 2006 werd Corver gedecoreerd tot bondsridder van de KNVB. Ook werd hij geridderd in de Orde van Oranje-Nassau.



De KNVB heeft familie en vrienden van Charles Corver alle sterkte toegewenst met het dragen van het verlies.

Volledig scherm Charles Corver in het voorjaar van 1982 als grensrechter in de Kuip. © anp