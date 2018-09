Oud-Twente-verdediger Onyewu kondigt einde loopbaan aan

,,Aan alle goede dingen komt een einde”, zo zei Onyewu. ,,Bedankt voor alles. Van een slungel die opgroeide in Olney MD tot spelen voor enkele van de grootste clubs ter wereld. Deze sport gaf me zoveel.''



Onyewu begon zijn carrière in Europa in 2002 geleden in Frankrijk bij FC Metz, waarna een flinke lijst met clubs volgde. In 2011 speelde de voormalig Amerikaans international korte tijd in de eredivisie bij FC Twente. Zijn laatste club was vorig jaar Philadelphia Union (2017). Sindsdien zat hij zonder club.



Onyewu speelde 69 keer voor de Verenigde Staten en was actie op de WK's van 2006 (Duitsland) 2010 (Zuid-Afrika).