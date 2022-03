Oud-voetbalbestuurder Gaston Sporre (76) overleden

Samenvatting AZ snapt na ‘gruwelijke fout’ niets van ontbreken VAR: ‘Als je Conference League serieus wil nemen...’

Door een penalty in de absolute slotfase ging AZ gisteravond met 2-1 onderuit tegen Bodø/Glimt in de eerste wedstrijd van de achtste finale in de Conference League. Pantelis Hatzidiakos raakte echter vooral de bal en dus waren de Alkmaarders na afloop niet te spreken over het optreden van arbiter Nikola Dabanovic uit Montenegro.

