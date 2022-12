Oussama Idrissi droomde van WK-deelname met Marokko: ‘Dat zat vanaf het begin in mijn hoofd’

Patrik Walemark laat zich gelden bij Feyenoord in doelpunten­fes­tijn van 148 minuten

Feyenoord heeft in een lange oefenwedstrijd tegen Go Ahead Eagles vertrouwen getankt richting de tweede seizoenshelft. De bij vlagen sprankelende koploper van de eredivisie versloeg de bezoekers uit Deventer in 148 minuten voetbal met liefst 7-4. Patrik Walemark greep met twee doelpunten de hoofdrol.

19:26