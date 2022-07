Overname NAC=Breda laat op zich wachten, KNVB vraagt om aanvullende informatie

Volgens NAC=Breda levert dat geen problemen op. Op korte termijn zal de benodigde informatie worden aangeleverd. Daarna verwacht men dat er snel een akkoord zal zijn en dat de KNVB alle seinen op groen zet. Hoe kort de korte termijn is en op welk moment dat zal gebeuren kan NAC=Breda niet zeggen, omdat de bal volgens hen bij de bond ligt.

Goedkeuring

Nadat eind mei de raad van commissarissen hun zegen uitspraken over de kandidaat-koper, werden op 1 juni de benodigde documenten door NAC=Breda ingeleverd bij de licentiecommissie van de KNVB. Eind juni meldde de lokale overnamegroep het volgende: ,,Wij verwachten rond 13 juli een reactie op onze plannen. Bij een positief bericht kunnen we dan de transactie met de huidige aandeelhouders afronden. Formeel moet ook de Gemeente Breda nog goedkeuring geven. Mocht dit al eerder gebeuren, maken we het bekend.”