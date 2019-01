‘Overruled worden voelt voor velen niet prettig’

Door Daniël Dwarswaard



Die eeuwige discussies over de arbitrage in de eredivisie zouden toch voor een groot deel verstommen met de invoering van de videoscheidsrechter? Nou, vergeet het maar. Er wordt gevoelsmatig op maandagochtend meer dan ooit gekeuveld over de beslissingen op zaterdag en zondag. Met als meest recente voorbeeld de beslissing van Serdar Gözübüyük om Heerenveen geen strafschop te geven, nadat Ajax-keeper Kostas Lamprou spits Sam Lammers omver had gebeukt. Ook niet toen VAR van dienst Dennis Higler hem wilde behoeden voor een foute beslissing.



Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond vertelde op tv direct dat Gözübüyük fout zat. Terwijl de arbiter zelf bij zijn standpunt bleef: niks aan de hand. Althans: niet zwaar genoeg voor een penalty. Durfde hij niet, was hij te trots of vond Gözübüyük het echt geen strafschop?