Overwinteren in Europa loodzware opgave voor Feyenoord, alle mogelijke scenario's op een rij

Feyenoord heeft zichzelf in een lastig parket gebracht door de late nederlaag in Graz. Er moet ruim gewonnen worden van Lazio om zeker te zijn van overwintering in de Europa League, terwijl Feyenoord bij een nederlaag ook nog met lege handen kan komen te staan. Wij zetten alle scenario's op een rij.

Allereerst is het belangrijk om te weten wat de regels zijn. Bij een gelijke stand in de groepsfase wordt eerst gekeken naar het onderlinge resultaat. Mocht Feyenoord winnen van Lazio, dan komen de Rotterdammers dus op gelijke hoogte met de Italianen (8 punten). Maar als ook Midtjylland wint van Sturm Graz, dan eindigen alle ploegen op 8 punten. In onderling resultaat staat Feyenoord bij een gelijke stand boven Sturm Graz (6-0 winst, 0-1 nederlaag) en gelijk met Midtjylland (tweemaal een 2-2 gelijkspel). Midtjylland heeft een minder doelsaldo en mag niet met ruimere cijfers winnen dan Feyenoord.

Volledig scherm Justin Bijlow en Gernot Trauner. © Pim Ras Fotografie

Stand in groep F na 5 wedstrijden:

1. Lazio, 8 punten (9 voor, 10 tegen) *plaatst zich voor 8ste finale Europa League

2. Sturm Graz, 8 punten (4 voor, 8 tegen) *plaatst zich voor tussenronde Europa League

3. Feyenoord, 5 punten (12 voor, 9 tegen) *plaatst zich voor tussenronde Conference League

4. FC Midtjylland, 5 punten (10 voor, 8 tegen) *uitgeschakeld



Feyenoord speelt thuis tegen Lazio

FC Midtjylland speelt thuis tegen Sturm Graz

Scenario 1: Feyenoord wordt groepswinnaar

Feyenoord moet met minimaal twee doelpunten verschil winnen van Lazio om groepswinnaar te worden. Daarbij zijn ze afhankelijk van Midtjylland, dat dan wel moet winnen van Sturm Graz. De opdracht is duidelijk: er moet met ruime cijfers gewonnen worden van Lazio om Europa League-overwintering in eigen hand te houden.

Scenario 2: Feyenoord eindigt als tweede in de groep

De tweede plek in de groep geeft recht op plaatsing voor de tussenronde van de Europa League, waarin Feyenoord het dus eventueel opneemt tegen een afvaller uit de Champions League. Als Feyenoord met minstens twee doelpunten verschil wint van Lazio, is de club al door naar deze ronde. Bij een nipte overwinning met maar één doelpunt verschil wipt Feyenoord niet over Lazio, maar zijn de Rotterdammers, als Midtjylland met kleine cijfers wint van Sturm Graz (maximaal twee goals verschil), alsnog als nummer 2 door.

Scenario 3: Feyenoord eindigt als derde in de groep

Als Feyenoord met slechts één goal verschil wint van Lazio en Midtjylland maakt de achterstand in doelsaldo op Feyenoord (nu is het nog +1 voor Feyenoord) goed door ruim te winnen van Sturm Graz, dan eindigt Feyenoord als derde in de groep. Het onderlinge resultaat met Sturm Graz is dan, bij een gelijk aantal punten, beter. Als Feyenoord met een doelpunt verschil van Lazio wint en Sturm Graz wint of speelt gelijk, is Feyenoord eveneens derde.

Scenario 4: Feyenoord eindigt als vierde in de groep

Als Feyenoord verliest van Lazio en Midtjylland pakt minimaal een punt tegen Sturm Graz eindigen de Rotterdammers als vierde in de groep. Als Midtjylland ook verliest, maar de schade weet te beperken en daardoor op een beter doelsaldo eindigt dan Feyenoord, dan is de ploeg van Arne Slot ook uitgeschakeld in Europa. Als Feyenoord gelijkspeelt tegen Lazio en Midtjylland wint van Sturm Graz, is Feyenoord eveneens vierde.