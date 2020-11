Owen Wijndal speelt alles: ‘Ik heb een engeltje op mijn schouder’

Gehavend FC Den Bosch pakt punt bij Roda JC, Go Ahead niet langs Excelsior

31 oktober De twee wedstrijden van zaterdag in de Keuken Kampioen Divisie hebben geen enkel doelpunt opgeleverd. Zowel Go Ahead Eagles - Excelsior als Roda JC - FC Den Bosch eindigde in 0-0.