Owen Wijndal wordt gekeurd en op ‘Chico’ wordt gejaagd, maar terugkeer Brian Brobbey is complex voor Ajax

Door Johan Inan



Na Steven Bergwijn heeft Ajax ook het tweede, grote doelwit aan boord als zondag wordt afgereisd naar Oostenrijk voor het jaarlijkse trainingskamp. Wijndal (22) ondergaat momenteel de medische keuring in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en zet vrijwel zeker dinsdag zijn handtekening onder een contract tot medio 2027 in de Johan Cruijff Arena.