Blijft PSV ook na tien duels zonder puntenverlies, of is FC Groningen-doelman Sergio Padt morgen weer een sta-in-de-weg voor de Eindhovenaren. Met behulp van statistiekenbureaus Gracenote en Opta blikken we met de leukste feitjes vooruit op de tiende speelronde. Ook zie je hier alvast de vermoedelijke opstellingen.

Emmen – VVV (vandaag 20.00 uur).

Emmen wacht nog altijd op de eerste thuisoverwinning in de eredivisie (W0-G2-V2). Aan De Oude Meerdijk pakte de ploeg alleen een punt tegen medepromovendi Fortuna Sittard (3-3) en De Graafschap (1-1). Emmen won slechts 2 van zijn laatste 17 ontmoetingen met VVV in de eerste divisie (W2-G2- V13), 2-0 in eigen huis op 20 september 2013 en 1-4 in Venlo op 29 augustus 2014. Beide wedstrijden werden ook op vrijdag gespeeld. VVV verzamelde 14 punten uit zijn eerste 9 competitieduels en beleeft daarmee de beste seizoenstart in de eredivisie sinds 1960-1961. Toen stonden de Limburgers na 9 wedstrijden ook op 14 punten.



Vermoedelijke opstellingen:

ADO Den Haag – NAC (zaterdag 18.30 uur).

ADO staat bekend om zijn Haags kwartiertje, maar dit seizoen wil het nog niet zo vlotten met scoren in de slotfase. Het elftal van Fons Groenendijk heeft als enige eredivisieploeg deze jaargang nog niet gescoord in de laatste vijftien minuten. Gezien het verleden moet dat tegen NAC eindelijk een keer gaan lukken. De laatste vijftien competitietreffers van ADO tegen de Bredanaars vielen allemaal in de tweede helft; zeven van deze vijftien goals werden in het laatste kwartier gemaakt. ADO verloor van de laatste acht competitieduels met NAC alleen de meest recente, op 10 maart werd het 0-2. Tom Beugelsdijk kreeg dit seizoen in 8 optredens al 6 keer geel en is daarmee nog 1 gele kaart verwijderd van zijn totaal van héél 2017-2018 (24 duels).



Vermoedelijke opstellingen:

De Graafschap – Excelsior (zaterdag 19.45 uur).

Mounir El Hamdaoui kan zijn 150ste wedstrijd in de eredivisie spelen. De aanvaller maakte zijn eerste eredivisietreffer op 9 november 2002 namens Excelsior uit bij De Graafschap. Excelsior (797 goals) heeft nog 3 doelpunten nodig voor zijn 800ste eredivisietreffer. Op 30 augustus 1970 maakte Thijs Kwakkernaat de eerste voor de Kralingers op het hoogste niveau. De Graafschap is in eredivisieverband thuis nog ongeslagen tegen Excelsior (W4, G3), kwam in al deze zeven ontmoetingen tot scoren en hield in vier duels de nul. De Graafschap won geen van zijn laatste 10 eredivisieduels die gespeeld werden op zaterdag (W0-G2-V8), sinds de 2-0 thuiszege op Excelsior van 16 januari 2016.



Vermoedelijke opstellingen:

FC Groningen – PSV (zaterdag 19.45 uur).

Sergio Padt staat voor een mijlpaal: de doelman staat momenteel op 9990 onafgebroken speelminuten voor FC Groningen in de eredivisie en kan tegen PSV de 10.000 minuten bereiken. Sinds FC Groningen – FC Twente op 12 augustus 2015 heeft Padt geen minuut meer gemist. Hij is daarmee momenteel langer onafgebroken aanwezig in de eredivisie dan iedere andere speler. Luuk de Jong staat op 74 eredivisiegoals voor PSV en dringt bij een treffer de top-10 van de club binnen (Jan Vennegoor of Hesselink ook 75); de spits scoorde voor PSV echter maar met één van zijn 37 schoten tegen Groningen en Padt, die negen schoten van De Jong uit zijn doel hield. FC Groningen bleef als enige ploeg in de afgelopen twee seizoenen ongeslagen tegen PSV (G4), op 5 maart 2016 wonnen de Eindhovenaren voor het laatst tegen de Noorderlingen (3-0 in Groningen).



Vermoedelijke opstellingen:

PEC Zwolle – Heracles (zaterdag 20.45 uur).

Heracles scoorde al 23 keer in de eerste 9 speelrondes van het seizoen, een evenaring van het 54 jaar oude clubrecord uit 1964-1965. In dat seizoen stond de club uit Almelo na 10 speelrondes op 24 goals, een record dat kan worden verbroken door minimaal 2 keer te scoren tegen PEC. Heracles won 5 van zijn laatste 7 eredivisiewedstrijden van de Zwollenaren (W5-G1-V1). Van de eerste vijf onderlinge duels won Heracles er slechts één. PEC Zwolle hield in geen van zijn 12 eredivisie-ontmoetingen met Heracles de nul. Tegen geen enkele andere ploeg speelden de Zwollenaren zoveel wedstrijden zonder ooit de nul te houden. PEC-speler Younes Namli creëerde dit seizoen gemiddeld vier kansen voor ploeggenoten per 90 speelminuten (30 in totaal), het hoogste aantal van alle spelers met minstens 150 minuten in de benen.



Vermoedelijke opstellingen:



Vitesse – Fortuna Sittard (zondag 12.15 uur).

Roy Beerens kan tot op heden gebombardeerd worden tot de man van de voorzet. Liefst 49 keer slingerde hij dit seizoen de bal al voor uit open spel, een aantal waaraan alleen ADO-speler Sheraldo Becker (ook 49) kan tippen. Zijn nauwkeurigheid is bijzonder hoog, want liefst 21 keer vond Beerens een ploeggenoot met zijn voorzetten. Dat is minimaal tien keer meer dan iedere andere speler dit seizoen (PSV-back Angeliño volgt met 11) en in zijn eentje al zeven keer meer dan tegenstander Fortuna Sittard. De Limburgers gaven 109 voorzetten uit open spel, waarvan er veertien succesvol waren. Vitesse verloor slechts één van de laatste zestien eredivisiewedstrijden tegen Fortuna Sittard (W10, G5).

Willem II – FC Utrecht (zondag 14.30 uur).

De laatste keer dat Adrie Koster en Dick Advocaat tegenover elkaar stonden als coaches in de eredivisie was op 9 mei 1991, toen het Willem II van Koster met 6-0 won in eigen huis van het SVV van Advocaat. In de laatste drie edities van Willem II – FC Utrecht werd er telkens een speler met direct rood van het veld gestuurd (Sébastien Haller, Fran Sol en Freek Heerkens). Willem II kwam in de laatste vijf wedstrijden telkens op een 1-0 achterstand, maar verloor uiteindelijk slechts één van deze vijf duels (G4), waarin de Tilburgers in totaal tien keer scoorden. Alleen Luuk de Jong (11) maakte in 2018 meer thuisdoelpunten in de eredivisie dan Fran Sol (9), die verantwoordelijk was voor vijf van de laatste zes thuistreffers van Willem II.

AZ – Heerenveen (zondag 16.45 uur)