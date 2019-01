Padt en Crowley blinken uit in de schaduw van Feyenoorders

Naast uitblinkende Feyenoorders waren er dit weekeinde nog meer eredivisiespelers die een prestatie van formaat leverden. Zo kreeg Groningen-keeper Sergio Padt een 8, ondanks dat hij niet kon voorkomen dat zijn ploeg verloor van PSV. Man in vorm bij Willem II was Dan Crowley. De Brit kreeg ook een 8. Naast de lage beoordelingen van de Ajacieden viel Vitesse-keeper Eduardo uit de toon. Hij blunderde en kreeg een 4.

NAC – ADO Den Haag 1-1

NAC: Van Leer 6; Karami 6, Klomp 6 (46. Kastaneer 6,5), Koch 5,5, Mets 5,5, Van Anholt 5,5; Verschueren 6, Nijholt 6; Rosheuvel 5,5, Lundqvist 6 (79. Mühren -), Korte 5,5 (65. Kakai -).

ADO Den Haag: Groothuizen 6,5; Troupée 6, Beugelsdijk 6, Kanon 6, Meijers 6; Bakker 6, El Khayati 6,5 (88. Malone -), Immers 6; Becker 6,5, Falkenburg 6 (65. Zhang -), Lorenzen 6,5 (72. Goppel -).

Scheidsrechter: Van Boekel 6

Man of the match: Gervane Kastaneer redde zijn huidige club NAC tegen zijn oude broodheer door als invaller de gelijkmaker te scoren.

Heracles – PEC Zwolle 0-2

Heracles: Blaswich 5; Breukers 5,5, Rossmann 5,5, Van den Buijs 5, Czyborra 4,5; Osman 5,5, Merkel 5 (67. Konings 5,5), Duarte 5 (46. Drost 5); Kuwas 4,5, Dalmau 5, Peterson 4,5

PEC Zwolle: Van der Hart 6,5; Ehizibue 6, Van Polen 6, Lam 7, Paal 7; Bouy 5 (58. Leemans 6,5), Clement 7, Namli 6; Van Crooij 5 (58. Elbers 6), Thy 7 (90. Flemming -), Van Duinen 6,5.

Scheidsrechter: Lindhout 6

Man of the match: PEC Zwolle blijkt uitstekend ingekocht te hebben in de winterstop. Was vorige week Pelle Clement de uitblinker tegen Feyenoord. Tegen Heracles liet Lennart Thy een uitstekende indruk achter. Hij scoorde ook nog.

Volledig scherm Lennart Thy © VI Images

Excelsior – De Graafschap 2-0

Excelsior: Damen 7; Fortes 6, Mattheij 6, Oude Kotte 6, Burnet 5,5; Schouten 5, Koolwijk 5,5 (85. Haspolat), Messaoud 5,5 (90. Van der Meer); Edwards 5 (83. Anderson), El Hamdaoui 6,5, Bruins 6

De Graafschap: Jurjus 6; Owusu 5,5, Straalman 6,5, Van de Pavert 6, Tutuarima 4,5; Matusiwa 6,5 (88. Thomassen), Vet 5,5, El Jebli 5,5; Narsingh 5 (80. Van Mieghem), Serrarens 5,5, Burgzorg 5,5 (58. Benschop 6).

Scheidsrechter: Manschot 6,5

Man of the match: De Graafschap had aanvankelijk de grootste kansen in Rotterdam maar mede door goed werk van keeper Alessandro Damen bleef Excelsior overeind en kon daarna ook nog winnen.

PSV – FC Groningen 2-1

PSV: Zoet 6; Dumfries 5, Schwaab 6, Viergever 6, Angeliño 6,5; Rosario 6, Hendrix 6, Pereiro 6 (90. Ittaharen -); Lozano 7 (45. Malen 4,5, 89. Sadilek -), De Jong 6,5, Bergwijn 6,5.

FC Groningen: Padt 8; Absalem 6 (71. Sierhuis), Te Wierik 6, Chabot 6 (88. Gladon), Handwerker 5,5; Reis 6, Memisevic 6, Warmerdam 6, Bel Hassani 5,5 (60. El Hankouri, Bruns 6,5; Mahi 5,5.

Scheidsrechter: Higler 6

Man of the match: Sergio Padt heeft een moeilijke tijd achter de rug maar tegen PSV stond hij er afgelopen zaterdag wel. Met een paar fraaie reddingen zorgde hij er bijna voor dat Groningen nog een punt aan het duel tegen de koploper overhield.

Volledig scherm Sergio Padt stopt de inzet van Luuk de Jong. © , BSR Agency

VVV – FC Emmen 2-3

VVV: Unnerstall 6.5; Rutten 6, Promes 5.5 (87. Van Bruggen), Roseler 5.5, Janssen 6 (79. Dekker); Post 6, Seuntjens 6, Susic 5.5 (90. Grot -); Opoku 7, Mlapa 6.5, Joosten 6

FC Emmen: Scherpen 6.5; Klok 6, Veendorp 5.5, Bakker 5.5, Cavlan 5.5; Bannink 7 (81. Pedersen -), Bijl 6, De Leeuw 6 (87. Neidhart -), Chacon 6, Jansen 7, Arias 6.5 (81. Braken -)

Scheidsrechter: Bax 6

Man of the match: Aanvoerder en vormgever Anco Jansen was de grote man bij FC Emmen. Met twee piekfijne assists was hij belangrijk in de verrassende zege op VVV.

Fortuna Sittard – Vitesse 2-1

Fortuna Sittard: Koselev 6; Essers 6, Rodríguez 6, Heerings 6, Pinto 6; Diemers 5,5, Smeets 6, El Messaoudi 5,5 (60. Hutten 7); Vidigal 6 (77. Stokkers -), Novakovich 5, Semedo 5 (88. Dobos -).

Vitesse: Eduardo 4; Karavaev 5, Van der Werff 5, Clarke-Salter 5, Büttner 6,5; Serero 6, Bero 6,5, Foor 5,5; Ødegaard 6 (72. Beerens -), Darfalou 6 (75. Margaret -), Linssen 6.

Scheidsrechter: Pérez 5

Man of the match: Niet veel spelers zullen dit weekeinde zo goed zijn ingevallen als Lars Hutten. Door zijn gelijkmaker kwam Fortuna weer terug in de wedstrijd die uiteindelijk ook nog werd gewonnen.

Volledig scherm De Limburgse doelpuntenmakers: Lars Hutten en Finn Stokkers. © BSR/SOCCRATES , BSR Agency

FC Utrecht – Willem II 0-1

Willem II: Wellenreuther 7; Lewis 7, Meissner 6,5, Peters 6,5, Heerkens 6; Llonch 6,5, Crowley 8 (80. Anita -), Tapia 6,5; Dankerlui 6 (80. Özbiliz -), Pavlidis 6 (60. Isak 7,5), Vrousai 7,5.

FC Utrecht: Jensen 6; Klaiber 5,5, Letschert 5,5, Janssen 5,5, Gavory 5; Bazoer 5,5 (46. Van de Streek 5,5), Van Overeem 5,5, Gustafson 4,5; Tannane 4,5, Bahebeck 4,5 (64. Venema), Emanuelson 5 (’65 Boussaid -)

Scheidsrechter: Kooij 7,5

Man of the match: Dan Crowley manifesteert zich als de belangrijkste man op het middenveld van Willem II. Hij scoorde zondagmiddag ook het enige doelpunt in de wedstrijd tegen FC Utrecht.



Feyenoord – Ajax 6-2

Feyenoord: Vermeer 7,5; St. Juste 7,5, Van Beek 7,5, Botteghin 7,5, Verdonk 8 (83. Haps -); Clasie 8, Toornstra 9, Vilhena 7,5; Berghuis 8 (83. Ayoub -), Van Persie 8,5 (68. Jørgensen -), Larsson 7,5.

Ajax: Onana 5; Mazraoui 4, De Ligt 5, Magallán 4 (60. Sinkgraven 4), Blind 4,5; Schöne 5, De Jong 4,5; Ziyech 4, Van de Beek 5 (60. Neres 5), Tadic 4,5; Dolberg 4,5 (72. Huntelaar -).

Scheidsrechter: Makkelie 7

Man of the match: Met één doelpunt en drie assists was de bijdrage van Jens Toornstra aan de historische monsterzege van Feyenoord op Ajax reusachtig.

Volledig scherm Jens Toornstra. © Getty Images

Heerenveen – AZ 0-2

AZ: Bizot 6,5: Svensson 6, Vlaar 7, Koopmeiners 7, Ouwejan 6 (68. Wijndal -); Midtsjø 6,5, Til 6, Maher 7,5; Stengs 6 (86. Gudmundsson -), Seuntjens 6 (89. Johnsen -), Idrissi 6,5.

Heerenveen: Hahn 5; Floranus 4,5, Høegh 6, Pierie 6, Woudenberg 6; Rienstra 5, Vlap 5 (70. Mihajlovic -), Schaars 5,5 (75. Kobayashi -), Van Bergen 5,5, Lammers 5, Van Amersfoort 5.

Scheidsrechter: Mulder 6,5