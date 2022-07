Pak slaag PSV tegen Bielefeld toont aan dat transitie onder Ruud van Nistelrooij tijd nodig heeft

Door Maarten Wijffels



Voetbal in de voorbereiding is ook pijn kunnen lijden. Sommige PSV’ers hadden daar moeite mee zaterdag in een oefenwedstrijd aan het einde van een stevige trainingsweek. Neem een situatie in de 54ste minuut tegen Arminia Bielefeld. Het stond 2-0 voor de thuisclub en Xavi Simons verspeelde een bal aan de zijkant van het veld bij de middenlijn.