Panenka | ‘Als Wout Weghorst een hele normale jongen was geweest, had hij het natuurlijk nooit gered’

Voetbalpod­cast | ‘Flexibili­teit zal het toverwoord worden bij Oranje’

Goed was het niet, maar Oranje won wel in Ierland met 1-2. En daarmee is de ploeg van Ronald Koeman weer een flinke stap dichter bij kwalificatie voor het EK voetbal in 2024. In de AD Voetbalpodcast neemt Etienne Verhoeff met Sjoerd Mossou vanuit Dublin de wedstrijd door. Daarnaast de vraag of Louis van Gaal bondscoach van Duitsland kan worden en gaat het over AZ’s Youth League-team in Argentinië.